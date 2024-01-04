مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى لتكريم القيادات الحزبية لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية

نظم حزب مستقبل وطن "أمانة جنوب سيناء"، مساء اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ لتكريم قيادات الحزب، والكوادر الحزبية، ومسئولي التنظيم بالحزب، لجهودهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وجيفارا الحافي، أمين عام الحزب بجنوب سيناء وعضو مجلس الشورى، وياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وعددا كبيرا من قيادات الحزب، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

وتضمنت الاحتفالية فقرات استعراضية، وفقرات فنية، واستعراضات التنورة، والمزمار البلدي، والأغاني الوطنية، والأشعار والقصائد الوطنية.

وقال جيفارا الحافي، أمين عام الحزب بجنوب سيناء، إن أهالي جنوب سيناء قاموا بتمثيل مشرف خلال الانتخابات الرئاسية، وأمنات الحزب بمدن المحافظة، نجحوا في الحشد أمام اللجان الانتخابية.

ولفت إلى أن المصريين تركوا خلافاتهم ومشاكلهم واتحدوا على قلب رجل واحد من أجل رفعة الوطن، واختيار من يمثلهم لقيادته خلال المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

وأكد أن قيادات الحزب بذلت مجهود ضخم ليس خلال العملية الانتخابية فقط، ولكن منذ الحملة الحملة الدعائية للرئيس السيسي؛ لذا كان يجب تكريمهم على هذه الجهود.

من جانبه قال ياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة، إن الجهاز التنفيذي، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، وقيادات وأعضاء الحزب، قاموا بمجهود ضخم خلال 35 يوما فقط لحث المواطن السيناوي على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهذا بدوره جعل محافظة جنوب سيناء من أكثر المحافظات المصرية التي حققت نسبة مشاركة ونزول للتصويت في اللجان الانتخابية.

وأكد أن أمانة الحزب بالمحافظة تمتلك 4 آلاف مسئول تنظيمي على مستوى كل المدن، ونسعى ليصلوا إلى أكثر من 7 آلاف لتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة على أرض الواقع، وتقديم الخدمات لمواطني المحافظة خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية.

وفي نهاية الاحتفالية جرى تكريم العديد من القيادات الحزبية، والتنفيذية بالمحافظة، والإعلاميين.