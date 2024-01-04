وائل جسار عن اعتناق زوجته الإسلام: كلنا نعبد رب واحد

أعرب الفنان وائل جسار، عن استيائه الشديد من تدخل الجمهور في تفاصيل حياته الزوجية وبالأخص بعد تغيير ديانة زوجته من المسيحية إلى الإسلام، قائلا إنه لا يقبل تدخل أحد في حياته الشخصية.

وأضاف وائل لـ"الشروق": "القرار اختيارها، وجاء عن اقتناع شديد، وفي النهاية كلنا نعبد رب واحد، والحديث عن تلك الأشياء شديد الخطورة، يتم تناوله بشكل خاطئ".

جدير بالذكر أن زوجة المطرب وائل جسار هي ميري مقدسي، وهما متزوجان منذ 2005، بعد قصة حب واجهت صعوبة من العائلتين؛ لاختلاف الديانة، إلى أن اضطرت ميري للهروب مع حبيبها لإتمام الزواج، ما تسبب في إصابة والدها بوعكة صحية كبيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى.