جنرال موتورز تحقق النسبة الأكبر في مبيعات السيارات بأمريكا خلال 2023

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أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية اليوم الأربعاء نمو مبيعاتها في الولايات المتحدة لتصبح أكبر شركة من حيث المبيعات في السوق الأمريكية، بما يعكس تراجع حدة أزمة سلاسل الإمداد واستدامة طلب العملاء.

وقالت الشركة الموجود مقرها في ديترويت إن مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي زادت بنسبة 14.1% إلى 2.6 مليون سيارة، مقابل 2.3 مليون سيارة في العام الماضي.

في المقابل زادت مبيعات منافستها اليابانية تويوتا موتور كورب بنسبة 6.6% إلى حوالي 2.2 مليون سيارة.

وزادت مبيعات العلامة التجارية بويك المملوكة لمجموعة جنرال موتورز بنسبة 61% في حين زادت مبيعات العلامة شيفروليه بنسبة 13.1% وزادت مبيعات سيارات جي.إم.سي، وكاديلاك بنسبة 9% خلال العام الماضي.

وأظهر التقرير تحسن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تكون مبيعات هذه السيارات حوالي 8% من إجمالي مبيعات القطاع خلال العام الماضي.

وسجلت تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة زيادة في مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 38% سنويا.

وتراجع الطلب على السيارات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، نتيجة زيادة أسعار الفائدة بشكل أساسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.

في المقابل قدمت الشركات تخفيضات جذابة وحوافز مغرية لجذب العملاء والتخلص من مخزون السيارات لديها.