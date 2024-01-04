تأجيل الدورة التاسعة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية تضامنا مع غزة

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تأجيل موعد انعقاد دورته التاسعة؛ تضامنا مع الأوضاع المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة، وما يتعرض له من إبادة جماعية على يد جيش الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيانها: "نظرا للوضع الراهن وتواتر الأحداث الأليمة في فلسطين، قررت الهيئة المديرة لأيام قرطاج الموسيقية تأجيل موعد الدورة التاسعة، التي كان مقررا إقامتها في الفترة من ٢٠ : ٢٧ من شهر يناير الجاري إلى ٤ : ١١ مايو المقبل".

وتابعت: "وعليه فإنه يتعذر علينا إعلاء رايات الفرح ومظاهر الاحتفال في وقت تزهق فيه الأرواح البشرية يوميا".

واختتمته: "وإننا نعول على تفهمكم أصدقاء المهرجان من جمهور وفنانين وإعلاميين، ونتمنى لقاءكم قريبا".

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان ٢١ عرضا موسيقيا، من بينها ١١ عرضا تونسي، و١٠ عروض أجنبية من دول مختلفة، أبرزها: مصر، والجزائر، والمغرب، ولبنان، والكاميرون، وفرنسا، وإسبانيا.