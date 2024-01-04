إيران: حالة 27 من المصابين في انفجاري كرمان حرجة

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كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن أن هناك 27 من المصابين في الهجوم المدمر الذي وقع اليوم في مدينة كرمان حالتهم حرجة.

وبحسب التقارير، تلقى أكثر من 100 مصاب العلاج في المستشفيات بعد الهجوم.

ونقلت التقارير عن وزارة الصحة قولها إن من بين المصابين رجال إنقاذ.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسجيل "103 شهداء" في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 141 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ حتى الآن.

ووقع الانفجاران، اليوم الأربعاء، في الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان.

وكان عدد كبير من الأشخاص يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني بمسقط رأسه عندما وقع الانفجاران.

ووصفت الحكومة الإيرانية التفجيرين بأنهما هجوم إرهابي.

ولم تتضح بعد أسباب الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 45 عاما.