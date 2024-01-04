نشر المخرج سامح عبد العزيز البوستر الدعائي لفيلم "الملكة"، المقرر طرحه بدور العرض قريبا.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي تشويقي حول سيدة أعمال تدعى ماجدة، تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لإيذائها، ولكنها تستطيع النجاة منها وأخذ حقها.

"الملكة" بطولة: هالة صدقي، وشيرين رضا، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وأوس أوس، وهو من تأليف هشام هلال.

وينتظر المخرج سامح عبد العزيز طرح فيلم "ليلة العيد" في السينمات، نهاية شهر يناير الجاري، الذي يشارك في بطولته: يسرا، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وعبير صبري، وهو من تأليف أحمد عبد الله.