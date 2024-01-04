صحة جنوب سيناء تطلق حملة لتطعيم العاملين بالمنشآت ضد الالتهاب الكبدي A

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي "A" بالفنادق والمنشآت السياحية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة انطلقت داخل بعض فنادق مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تستمر في جميع المدن، وذلك حرصا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملة تستهدف تطعيم 12 ألف من العاملين بالسياحة كمرحلة أولى، لتحصينهم ضد الإصابة بالالتهاب الكبدي "A".

وأشار إلى أنه جرى تخصيص فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لإجراء التطعيم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة الفرق الطبية والعاملين بالقطاع السياحي.