محو أمية عمال الخدمات المعاونة بإدارة قوص التعليمية

أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتجربة إدارة قوص التعليمية في محو أمية عمال الخدمات المعاونة بها، مؤكدا اتخاذ خطوات متسارعة نحو تعميمها على سائر الإدارات التعليمية الـ8 المتبقية، وذلك بعد أن احتفلت إدارة قوص التعليمية بمحو أمية جميع عمال الخدمات بها بالتنسيق مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار الذي انعقد بمعسكر قنا الدائم، اليوم، بحضور المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتعليم الكبار ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية بقنا.

وثمن وكيل تعليم قنا جهود هيئة تعليم الكبار في إبراز أهمية التعليم وتوفير فرص أفضل للعمل وتقليل مشكلات المجتمع، لافتا إلى حشد الإمكانات المادية والبشرية للمديرية لدعم استراتيجية الهيئة في رفع معدل محو الأمية والتحول إلى تشجيع الأفراد نحو الاندماج بالمجتمع وتحقيق تنمية شاملة للأسرة.