محافظ الشرقية يشارك في فعاليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في فعاليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل، لتقديم مختلف الخدمات للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وذلك في ساحة ناصر بمدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة، والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وتسعى جاهدة إلى توفير كل احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياه كريمة.

وأشاد بحملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل، والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تستهدف الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتحقيق التمكين الاقتصادي للمستفيدين برنامج تكافل وكرامة، وتوفير الدعم اللازم لهم.

من جانبه أوضح عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.