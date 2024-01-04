قال المتحدث باسم حركة فتح، حسن حمايل، إن الهدف الرئيسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الحرب على غزة يتلخص في تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع والضفة الغربية.

وأكد خلال مقابلة لـ«القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن مواقف السلطات الفلسطينية والمصرية والأردنية، كادت دون الحيلولة من وقوع ذلك على الرغم من إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مخططها، قائلا إن كل الدلائل تشير إلى أن هناك مشروعا صهيونيا كبيرا يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى إقامة جيش الاحتلال الحواجز الأمنية بكل مناطق الضفة الغربية ومواجهة الشعب الفلسطيني؛ بأبشع الممارسات الهمجمة والوحشية، فضلا عن استمرار عمليات الاعتقال وتواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى بواسطة المستوطنين المتطرفين وجيش الاحتلال.

وتابع: «إذا اعتقد نتنياهو وحكومته القتلة، أن الشعب الفلسطيني من خلال ممارسات والقتل والإجرام بحق شعبنا بالضفة وغزة؛ سوف يرحل فهو واهم، نحن نبلغ أمتنا العربية والإسلامية من قدم منها ومن لم يقدم، من وقف عند مسئولياته ومن تخلى؛ أننا موجودون على هذه الأرض أحياء أم أموات، ولن نخرج منها ونكرر نكبة 1948 ونكسة 1967 مجددا».

وأضاف أن الشعب الفلسطيني لا يزال يطالب أمته العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد، قائلا: «نشكر الأشقاء المصريين والأردنيين على مواقفهم التي نعتز ونفتخر بها تجاه رفض ومنع التهجير القسري، ولكن على باقي الأمة أن يكون لديها موقف آخر موحد».