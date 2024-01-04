بعد أيام قليلة تنطلق كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، العرس الكروي الذي يقام للمرة الـ 34، بمشاركة منتخب مصر، الأكثر تتويجا بالأميرة السمراء.

وحقق الفراعنة لقب البطولة في نسخ «1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010».

ويقع منتخب مصر في المجوعة الثانية رفقة موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وستكون ضربة البداية أمام موزمبيق، الأحد 14 يناير 2024.

وخلال نسخ «الكان» الماضية، شارك منتخب مصر في النهائيات 8 مرات من قبل، حينما أسند تنطيم البطولة لإحدى دول غرب أفريقيا «غانا- نيجيريا- كوت ديفوار- السنغال- بوركينا فاسو- مالي».

خلال مشاركات مصر السابقة السالف ذكرها، حقق المنتخب البطولة في مناسبتين، وحقق المركز الثالث في مناسبة، والرابع في مناسبتين، وانتهت رحلته من دور ربع النهائي في بطولتين، وخرج من دور المجموعات في مرة واحدة فقط.

سنوات الذهب

في نسخة بوركينا فاسو عام 1998، حقق منتخب مصر البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز المثير على جنوب أفريقيا، بهدفين دون رد، عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى.

من على أراضي غانا، عام 2008، اقتنص رجال حسن شحاتة النجمة السادسة، أمام منتخب الكاميرون، بالفوز بهدف دون رد، سجله محمد أبوتريكة.

الميدالية البرونزية

في نسخة غانا 1963 حينها، كانت البطولة تنطلق بمشاركة 6 فرق «مجموعيتن»، جاء مصر في المركز الثاني خلف السودان، ولعب أمام إثيوبيا، في مباراة تحديد المركز الثالث، وحقق الفوز بنتيجة 3-0.

المركز الرابع

ببطولة 1980 التي لعبت في نيجيريا حينها، لعبت البطولة بمشاركة 8 فرق «مجموعتين»، وخسر المنتخب أمام أسود الأطلس بهدفين دون رد، وحقق المركز الرابع.

وفي نسخة 1984 التي لعبت في ساحل العاج، بمشاركة 8 فرق «مجموعتين»، خسر منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب الجزائر، بثلاثية مقابل هدف، حينها سجل هدف الفراعنة الوحيد مجدي عبدالغني.

دور الثمانية

نالت غانا شرف تنظيم بطولة 2000 رفقة نيجيريا، وقتها، خسر منتخب مصر من تونس في مباراة ربع النهائي، بهدف وحيد.

وفي النسخة التي تلتها عام 2002 في مالي، خسر من الكاميرون، بهدف وحيد، سجله باتريك مبوما.

الدور الأول

في نسخة 1992 في السنغال، وقع منتخب مصر رفقة زامبيا وغانا، وخسر مباراتيه وتذيل ترتيب المجموعة.