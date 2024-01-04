الجيش الإسرائيلي: إصابة 19 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 19 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار الجيش عبر موقعه الرسمي، إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 991.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22313 شهيدًا، والجرحى إلى 57296 منذ 7 أكتوبر.

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر مؤخرا تحديثا لإحصائيات الحرب على قطاع غزة، أظهر نزوح 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة واستشهاد قرابة 10 آلاف طفل، و350 فردا في الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وتدمير آلاف المباني والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.