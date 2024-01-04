تضامن المنيا تعيد افتتاح دار أيتام بعد تطويرها

أعيد اليوم، افتتاح دار آمين بك إبراهيم للأيتام، التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية القبطية الأرثوذكسية بعد تطويرها.

وأناب ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أماني علي تامر وكيل المديرية لحضور الافتتاح، بحضر شيماء سيد علي مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، وعيسى حسن مدير إدارة بندر المنيا الاجتماعية مع وفد من المجلس القومى للمرأة و إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وأكد مسئول مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تم تطوير دار الأيتام لتلبية احتياجات الأطفال وفقًا للوائح النموذجية لدور الرعاية، ويهدف ذلك إلى خلق مستقبل يتساوى فيه الفرص للأطفال والشباب الذين يفتقرون إلى الرعاية الأسرية في المجتمع، كما تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة محبة وملائمة لتطوير قدراتهم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

واختتم وكيل المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الأيتام وتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على توفير مستقبل أفضل لهم.