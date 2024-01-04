الصحفيين الفلسطينيين: 102 شهيد من الصحفيين و71 أصيبوا بجروح خطيرة خلال 2023

وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقرها بمدينة البيرة في الضفة الغربية، للإعلان عن تقريرها السنوي لأبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في العام الماضي.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في المؤتمر الصحفي، إن نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب يعتبر أن ما يحدث في قطاع غزة أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام، وبحق الإعلام في العالم في أقصر فترة زمنية، حيث استشهد أكثر من 100 صحفي، أي ما يعادل 8.5% من عدد الصحفيين في القطاع.



ولفت أبو بكر إلى أن النقابة تواصل مع محاميها والاتحاد الدولي والاتحاد البريطاني للصحفيين تحضير الملف القانوني لرفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه هي الشكوى الثالثة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين البريطانيين وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، طالبت الحكومة البريطانية قبل أسبوع بوقف الدعم لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح، "النقابة منذ اليوم الأول للعدوان قررت إصدار تقرير باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لإرساله للاتحادات الدولية والعربية والنقابات ووسائل الإعلام، وشكلت خلية أزمة للتواصل مع العالم؛ لأن هناك حربا عسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وضد الرواية والحقيقية الفلسطينية، في استهداف مُمنهج للصحفيين".

وأضاف، أن اتحاد الصحفيين العرب قرر وضع جميع إمكانياته مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ودعم تحركاتها في القضاء الدولي وعلى كل المستويات، لافتا إلى أن الاتحاد شكل خلية أزمة تتابع مع النقابة الجرائم بحق الصحفيين، حيث قرر في اجتماعه في نهاية نوفمبر الماضي التوجه للمحكمة الجنائية للمرة الثالثة ضد جرائم الاحتلال، وخاصة في قطاع غزة.

ووجه الاتحاد الدولي نداء للصحفيين لتغطية مهنية بعيدة عن الانحياز، ولمساعدة الصحفيين الفلسطينيين.