محافظ قنا يبحث معوقات زيادة الازدحام بشارع كوبرى دندرة

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة دراسة إمكانية تسيير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات والازدحام بشارع كوبرى دندرة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومختصى هيئة الطرق والكبار، ومديرية الطرق والنقل، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، إلى المقترحات المقدمة بالغاء الحارات البطيئة المتواجدة على جانبى شارع كوبرى دندرة وإعادة توزيع الحارات مما يؤدي إلى زيادة السعة المرورية للطريق، والحد من الاختناق الدائم، ووصولها إلى حالة السعة القصوى، كما سيتم دراسة إنشاء ممشى للمشاة ومناطق عبور للمارة، الأمر الذى سيساهم فى حل أزمة التكدسات المرورية بميدان الدولفين المؤدى الى طريق المواقف.

وتابع محافظ قنا، أن شارع كوبر دندرة يعد من الطرق الرئيسية ذات معدلات تأخير وكثافة مرورية عالية خلال فترة الذروة، لافتا إلى أن الدراسة المرورية التى تم مناقشتها من قبل الجهات المعنية والمتخصصة، تشمل على مقترح لخلق ميدان جديد أمام تقاطع شارع المستشفى العام والشارع الرئيسى، وذلك لتسهيل دخول وخروج سيارات الإسعاف التى تقوم بنقل المرضى إلى المستشفى، كما سيخفف الزحام المرورى بشارع مجمع المواقف وذلك باستخدام طريق عزبة حامد المتفرع من هذا الميدان.