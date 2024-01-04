سجلت فاتورة الأسلحة التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها في العام الماضي رقما قياسيا جديدا حيث بلغت قيمتها ما يقرب من 2ر12 مليار يورو.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن أوكرانيا كانت المستورد الرئيسي للأسلحة الألمانية حيث وصلت قيمة الأسلحة التي صدرتها برلين إلى كييف في العام الماضي إلى 44ر4 مليار يورو.

وأوضح البيان أن الحكومة الألمانية أصدرت في العام الماضي أذون تصدير أسلحة حربية بقيمة 44ر6 مليار يورو فيما وصلت قيمة معدات التسلح الأخرى التي سمحت برلين بتصديرها في 2023 إلى 76ر5 مليار يورو، ومن هذه المعدات على سبيل المثال العربات المدرعة.

يذكر أن الرقم القياسي لفاتورة صادرات الأسلحة الألمانية في 2023، تم الإعلان عنه في وقت سابق في ديسمبر الماضي لكن الإعلان كان يستند آنذاك إلى أرقام أولية لم تكن تتضمن بعد الأرقام الخاصة بالنصف الثاني من الشهر الماضي.

بذلك يزيد الرقم القياسي الجديد لعام 2023 بنسبة 30% مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي تحقق في عام 2021 بقيمة 35ر9 مليار يورو.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد سفين جيجولد إن "الدعم الألماني المستمر لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها في مواجهة الحرب العدوانية الروسية المخالفة للقانون الدولي يخدم نظام السلم العالمي".

وأوضح جيجولد أن ثاني أكبر مستورد للأسلحة الألمانية في العام الماضي كانت النرويج مشيرا إلى أن هذا يوضح أن الحكومة الألمانية متمسكة بخطها الأساسي التقييدي والذي تحظى فيه قضية حقوق الإنسان بأهمية خاصة في تصدير الأسلحة الألمانية، وقال إن "الطلب القياسي على معدات التسلح الألمانية من جانب الدول الشريكة الديمقراطية هو تعبير عن تزايد الحاجة إلى الأمن العسكري والذي يتحمل العدوان الروسي المسؤولية الرئيسية عنه(هذا التزايد)".

وذهب نحو 89% من قيمة الأسلحة التي تم السماح بتصديرها بما يعادل 84ر10 مليار يورو إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو دول على درجة مساوية لها مثل اليابان وسويسرا واستراليا ونيوزيلندا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية وسنغافورة وأوكرانيا.