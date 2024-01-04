محافظ الشرقية يصدر قرارا بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قبل قليل من اليوم الخميس، القرار رقم 27 لسنة 2024 بتكليف كلا من:

محمد أحمد عطية العوضي، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومحمد عبد المنعم رمضان احمد، رئيس مركز ومدينة الحسينية، للقيام للقيام بعمل رئيس مدينة منشأه ابو عمر .

ومعاذ محمد ناصف عبد العزيز، رئيس مركز مدينة منشأة أبو عمر للقيام بعمل رئيس مدينة صان الحجر القبلية، وعمرو مصطفي محمد فتحي، رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية، على عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن (الحسينية - الإبراهيمية - منشأه أبو عمر - صان الحجر القبلية)؛ للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التواجد الدائم بالشارع و الالتحام بالمواطنين.

ووجه المحافظ، بضرورة التعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتذليل كل العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.