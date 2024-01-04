كوريا الجنوبية: السياسة الاقتصادية لعام 2024 سوف تركز على إحياء الاقتصاد وإدارة المخاطر

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الحكومة سوف تدفع لإقرار مزيد من الحوافز الضريبية لاستثمار الشركات في مشاريع البحث والتطوير هذا العام، وذلك ضمن جهود تعزيز الصادرات والطلب المحلي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الاقتصاد والمالية قالت إن هذه الاجراءات ضمن الاجراءات الاقتصادية الرئيسية التي ستتخذها كوريا الجنوبية خلال عام 2024، وتتضمن أيضا سبل لكبح جماح التضخم وإدارة المخاطر في القطاعات المالية والأخرى الأكثر ضعفا، وتأمين زخم نمو طويل الأجل من خلال الابتكار والتخلص من القيود التنظيمية في ظل التحديات الديموغرافية والمناخية.

وقال وزير المالية تشوي سانج موك" سعيا للوصول لاقتصاد نشط للمواطنين، وضعت الحكومة أربعة محاور لانعاش المعيشة الاقتصادية للمواطنين وإدارة المخاطر المحتملة و تفعيل اقتصاد نشط وإقرار إجراءات للاجيال المستقبلية هذا العام".

ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2ر2% خلال عام 2024 في ظل ارتفاع الصادرات، بعدما نما بنسبة 4ر1% خلال العام الماضي.

ومن المتوقع نمو الصادرات بنسبة 5ر8% هذا العام، بعدما نمت بنسبة 4ر7% خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من تعافي الصادرات، فإنه من المتوقع أن يبقى الاستهلاك المحلي والاستثمار ضعيفا في ظل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.

وتسعى كوريا الجنوبية لجذب استثمارات أجنبية بقيمة قياسية تبلغ 35 مليار دولار خلال عام 2024.

كما تسعى الحكومة لخفض التضخم لأقل من 3% خلال النصف الأول من العام، وأن يبلغ 6ر2% بالنسبة للعام بأكمله.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتزم إما خفض أو إلغاء الرسوم على 21 نوعا من الفاكهة واستيراد 300 ألف طن بأسعار منخفضة خلال النصف الأول.