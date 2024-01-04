صحيفة عبرية: إسرائيل اغتالت العاروري بطائرة حربية لا بطائرة بدون طيار

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت لم تنفذ عبر طائرة بدون طيار؛ وإنما بواسطة طائرة حربية استخدمت فيها 6 صواريخ موجهة.

ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مصدر خبرها إلى مسؤول أمني لبناني لم تكشف عن اسمه، ونقلت عنه قوله إن العاروري لم يقتل بطائرة بدون طيار كما تداولت وسائل الإعلام وإنما بصواريخ أطلقت من طائرة حربية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الأمني أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت 6 صواريخ موجهة، أصاب اثنان منها مبنى كان يحتضن اجتماعا لحركة حماس.

وأوضح أن وزن كل صاروخ من الصواريخ التي أطلقت من طائرة حربية إسرائيلية يبلغ 100 كيلوجرام، وفقا لوكالة الأناضول.

ومساء الثلاثاء 2 يناير أعلنت "حماس" اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في الضاحية الجنوبية "معقل" حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب الإعلام اللبناني، حينها، فإن عملية الاغتيال تمت باستهداف مقر الحركة في ضاحية بيروت الجنوبية بثلاثة صواريخ من طائرة بدون طيار إسرائيلية.

إلا أن حكومة تل أبيب لم تعلن رسميا بعد مسؤوليتها عن الهجوم.