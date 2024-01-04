ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الفحم بنسبة 41.4٪ خلال شهر أكتوبر الماضي، لتسجل 59.9 مليون دولار، مقابل 42.4 مليون دولار خلال نفس الشهر مـن العام السابق له، بقيمة بزيادة قيمتها 17.6 مليون دولار، وفقا للنشرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، انخفضت قيمة الواردات المصرية من الفحم بنسبة 6.7٪ خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، لتسجل 596.4 مليون دولار، مقابل 639.6 مليون دولار خلال نفس الشهر مـن العام الماضي، بتراجع قيمته 43.2 مليون دولار.

تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الفحم بنسبة 50.3٪ خلال شهر أكتوبر الماضي، لتسجل 2.03 مليون دولار، مقابل 4.09 مليون دولار خلال نفس الشهر مـن العام الماضي، بقيمة انخفاض 2.06 مليون دولار.

تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الفحم بنسبة 47.4٪ خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، لتسجل 25.01 مليون دولار، مقابل 47.6 مليون دولار خلال نفس الشهر مـن العام السابق له، بقيمة انخفاض 22.58 مليون دولار.

ووفق للنشرة بيانات التجارة الخارجية، انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 16.6٪ لتبلغ 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.