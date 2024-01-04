روما يقلب الطاولة على كريمونيزي ويبلغ دور الثمانية بكأس إيطاليا

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قلب روما الطاولة على ضيفه كريمونيزي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا.

وقلب روما تأخره 0-1 أمام كريمونيزي إلى انتصار مثير في اللحظات الأخيرة 2-1، اليوم الأربعاء، في دورالـ16 للمسابقة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، بادر كريمونيزي بتسجيل هدف مباغت عن طريق فرانك تسادجوت في الدقيقة 37.

وانتفض روما في الشوط الثاني، خاصة في الدقائق الأخيرة، ليحرز مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 77، فيما تكفل صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وبلغ أتالانتا دور الثمانية في المسابقة أيضا، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه ساسولو، في وقت سابق اليوم.

وتقمص البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلاري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الاول والثاني لأتالانتا في الدقيقتين 24 و63 على الترتيب.

وأضاف الروسي أليكسي ميرانشوك الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 71، فيما تكفل دانييل بولوكا بتسجيل هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو الانتصار الثاني لأتالانتا على ساسولو في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز على ملعب منافسه 2-0 في أغسطس الماضي، بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.