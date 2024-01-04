الخارجية الألمانية تدين تفجيري إيران وتصفهما بالعمل الإرهابي

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أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، التفجيرين في كرمان بإيران، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ووصفتهما بـ" العمل الإرهابي".

وكتبت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "إننا نشعر بالحزن العميق لمقتل الكثير من الأشخاص في تفجيري كرمان اليوم، بما في ذلك الأطفال، ونحن ندين ذلك بصفته عملا إرهابيا".

وقالت الوزارة إن الشعب الإيراني يستحق مستقبل من السلام والأمن.

ووقع التفجيران في كرمان خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني في العراق.

ووصفت الحكومة الإيرانية التفجيرين بأنهما هجوم إرهابي، ويعد أكثر هجوم دموية منذ إقامة الجمهورية في إيران.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسئوليتها ولا تزال ملابسات الإنفجارات غير واضحة.