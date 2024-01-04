المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

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استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مجددا، اليوم الخميس، القواعد الأمريكية في عمق الأراضي السورية في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 90 يوما.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهدي المقاومة هاجموا اليوم "قاعدة الاحتلال الأمريكي في مخيم الركبان بسوريا بواسطة الطيران المسيّر".

كما أكدت المقاومة "استمرارها في دكّ معاقل العدو".

وكانت الفصائل المسلحة العراقية قد تعهدت اليوم بالاستمرار في استهداف القواعد الأمريكية على خلفية الغزو الإسرائيلي على غزة وقيام القوات الأمريكية بقصف مقار الحشد الشعبي في العراق.