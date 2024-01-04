الهلال الأحمر الفلسطيني: المعسكر الإغاثي المصري بخان يونس سيخفف معاناة النازحين الصعبة

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، عن تطورات الأوضاع الإنسانية والصحية، في قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء 3 أشهر من الحرب على القطاع، وبدء شهرها الرابع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الخميس، أن هناك 1.8 مليون نازح فلسطيني إلى جنوب قطاع غزة، وفقا للتقديرات الرسمية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددا على أن الغارات الإسرائيلية لحقت هؤلاء النازحين، على الرغم من توجههم إلى مراكز إيواء تتبع الأمم المتحدة وأعلن أنها آمنة.



وذكر أن الهلال الأحمر المصري نفذ مبادرة لإيجاد معسكر للنازحين، موضحا أن هذا المعسكر الإغاثي أقيم في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على مساحة 100 فدان.



ولفت إلى إنقاذ هذا المعسكر ينفذ على مرحلتي الأولى 300 خيمة، والوصول إلى 1000 خيمة في المرحلة الثانية، ليصل الإجمالي 1050، في محاولة للتخفيف عن معاناة النازحين في ظل الظروف الجوية الصعبة للغاية.



وشدد على أن الأجواء الباردة التي باتت في القطاع، ستزيد من الاحتياج للوقود والغذاء والغطاء والملابس، خاصة وأن النازحين جاءوا من الشمال إلى الجنوب، سيرا على الأقدام بملابسهم وبعض الأغراض البسيطة.



وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق من اليوم، بإقامة مصر معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي يشمل إقامة 1050خيمة وبإعاشة كاملة.