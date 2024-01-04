شيّعت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري، الذي اغتيل بالعاصمة اللبنانية بيروت، بصواريخ موجّهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وشارك الآلاف في تشييع العاروري، ومرافقيه عزام الأقرع ومحمد الريس، وهما من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام عليّ في منطقة الطريق الجديدة في بيروت إلى "مقبرة الشهداء" المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، بحسب وكالة "الأناضول".

وحمل المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينية، ورايات حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي الفلسطينية، وردّدوا هتافات التكبير والدعم لعملية طوفان الأقصى و"فلسطين حرة" و"حماس ثورتي" و"يا عاروري بايعناك وبايعنا رجال القسّام".

وكانت حماس دعت في بيان إلى "المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت".

ومساء الثلاثاء، نعت "حماس" العاروري الذي اغتيل و6 من كوادر الحركة بثلاثة صواريخ من طائرة بدون طيار إسرائيلية، استهدفت مقراً للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية"، وفق الإعلام اللبناني.

وأمس الأربعاء، جرت مراسم تشييع 2 من القتلى الذين سقطوا في الغارة، على أن تقام مراسم تشييع الـ2 الأخيرين، غدا الجمعة.