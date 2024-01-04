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زار محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة له وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب وزير الداخلية، عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة".

كما أشاد الوزير بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية، والذى ظل على مدار العصور مثالاً يُحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كل أبناء الوطن، وأنها كانت دائماً فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى.

من جهته، أشاد البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل ربوع الوطن.