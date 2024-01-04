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أعلن مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية "أكاديمية قلب جامعة عين شمس"، وجود الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي خلال الفترة من 13 يناير وحتى 18 يناير الجاري.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس.

ومن المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي يوم الأحد من كل أسبوع الساعة 10 إلى 12 ظهرا.

ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يشمل التعاون مع مستشفيات "Royal Brompton" و"Harefield" في لندن، وهي جزء من "Guy’s and St Thomas ’Foundation Trust"، في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

ويهدف هذا التعاون؛ لتدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأوسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس، بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها.