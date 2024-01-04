وزير الاتصالات الأسبق: الحكومة نجحت في أرشفة ما يقرب من مليار مستند إلكترونيا

أشاد المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري السابق، ووزير الاتصالات الأسبق، بنجاح الوزارة في إلغاء الملفات الأرشيفية، حيث أرشفت ما يقرب من مليار مستند إلكترونيا، بالتعاون مع بعض أجهزة الدولة.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أنه لم يعد هناك حاجة لأقسام الأرشيف بالمؤسسات الحكومية المختلفة، بعد أن أصبحت كل الوثائق محفوظة على أجهزة الحاسب الآلي، مضيفا أن عدد الموظفين الذين نقلوا إلى العاصمة الإدارية حوالي 50 ألف موظف، وذلك ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة لتغيير ثقافة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن هناك بعض الموظفين لن يذهبوا إلى العاصمة الإدارية إطلاقا، كالعاملين في المستشفيات وأقسام الشرطة، والمدارس، وإنما الأمر مقتصر فقط على العاملين بدواوين الوزارات، مؤكدا أنهم خضعوا لعدة تدريبات واختبارات على مدار عامين ونصف؛ لتحديد قدراتهم ومحاولة سد الفجوات في خبراتهم العملية.

ولفت إلى أن جميع البرامج التدريبية التي تلقاها الموظفين الذين نقلوا للعاصمة الإدارية، أصبحت ملكا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن ثم يمكن منحها لكل العاملين بالحكومة، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة العمل بجميع المؤسسات الحكومية، ضمن وضع خطة تنفذ على خمس سنوات.

وذكر أن الدولة المصرية كانت تعاني من عدم وجود قواعد بيانات مميكنة، والتي كانت تمثل مشكلة كبيرة للغاية، ولكنها نجحت في إنشاء هذه القواعد خلال السنوات القليلة الماضية.