ذكرت سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية العملاقة كارفور، أنها لن تبيع المياه الغازية بيبسي وسفن أب بعد الآن احتجاجا على الارتفاعات "غير المقبولة" في الأسعار.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، أوضحت الشركة أنها تخطط للتخلي عن منتجات شركة بيبسيكو بعد الزيادات المتكررة في الأسعار "على الرغم من أزمة تكاليف المعيشة".

وستصبح الآن الرفوف التي كانت مخزنة بمشروبات بيبسيكو مصحوبة بملاحظة تقول: "لم نعد نبيع هذه العلامة التجارية بسبب الزيادات غير المقبولة في الأسعار".

وقالت شركة البقالة العملاقة، التي لديها أكثر من 12 ألف متجر حول العالم، إن هذه اللافتات لن تظهر إلا في فرنسا.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأنه من غير الواضح ما إذا كانت كارفور ستزيل منتجات بيبسيكو الموجودة بالفعل على الرفوف أو ما إذا كان العملاء سيظلون قادرين على شراء العناصر المعروضة حاليًا.

ورفعت شركة بيبسيكو مرارا وتكرارا أسعار منتجاتها الغذائية والمشروبات في السنوات الأخيرة، بدعوى أن ذلك ضروري لتعويض الضغوط التضخمية.

وعزز ارتفاع الأسعار إيرادات الشركة، التي رفعت في أكتوبر توقعاتها للأرباح لعام 2023 للمرة الثالثة.

وقال هيو جونستون، المدير المالي السابق لشركة بيبسيكو، في ذلك الوقت: "أعتقد أننا نرى المستهلك أكثر انتقائية"، في الوقت الذي قالت فيه مالكة شركة مشروب "ماونتن ديو" في أكتوبر، إنها ستطرح زيادات "معتدلة" في الأسعار في عام 2024 فقط وسط مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى إبعاد العملاء المهتمين بالتكلفة.



وأدى التضخم الحاد في أوروبا إلى تأجيج التوترات بين سلاسل المتاجر الكبرى والعلامات التجارية الاستهلاكية الكبرى.

وجاء قرار كارفور بالتوقف عن بيع منتجات بيبسيكو بعد أن وضعت في السابق ملصقات على الرفوف تحذر المتسوقين من "الانكماش التضخمي".

ووضعت ملصقات على 26 منتجاً في متاجرها الفرنسية، وجاء فيها: "لقد شهد هذا المنتج انخفاضاً في حجمه أو وزنه وارتفاع السعر الفعلي من المورد".

وأصدرت كارفور تحذيرات بشأن الأسعار لمجموعة من العناصر، بما في ذلك شوكولاتة ليندت وشاي ليبتون المثلج، في محاولة للضغط على الموردين مثل نستله، وبيبسيكو، ويونيلفر لخفض الأسعار.

ويأتي ذلك في ظل انتشار مقاطعة لمنتجات شركة بيبسيكو في الوطن العربي، وبعض دول العالم تضامنا مع القضية الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية الضروس على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر الفائت.