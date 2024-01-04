الصحة الإسرائيلية تنفي ما يتردد بشأن تزايد حالات الانتحار بعد اندلاع حرب غزة

نفت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الخميس، ما يتردد بشأن تزايد أعداد حالات الانتحار في البلاد بعد اندلاع حرب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها تسعى "إلى دحض الشائعات بشأن ارتفاع معدلات الانتحار"، مشيرة إلى أن "البيانات لا تظهر ارتفاعا، بل وتشير أيضا إلى تراجع أعداد حالات الانتحار في إسرائيل خلال الفترة منذ أكتوبر وحتى ديسمبر، بالمقارنة مع نفس الأشهر خلال الأعوام الأخيرة".

وبحسب الوزارة فإن معدل حالات الانتحار "جاء أقل من المعدل الشهري لباقي العام".

يذكر أن قادة إسرائيل أعلنوا مرارا استمرار القتال حتى تدمير حركة حماس كأحد أهداف العدوان على قطاع غزة، ردا على قيام الحركة في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية.