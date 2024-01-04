العشري يُطيح بنجم الأهلي السابق من الاتحاد السكندري

أوصى طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد السكندري، برحيل أحمد الشيخ، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كان أحمد الشيخ، انضم لصفوف الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم.

وأخطر طارق العشري، محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، بعدم حاجته لخدمات اللاعب في الفترة المقبلة، بعدما فشل في إثبات جدارته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ33 عامًا عرضًا من نادي الهلال الليبي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

ويستعد الفريق السكندري لخوض مباراة فيوتشر، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، في بطولة كأس الرابلطة.