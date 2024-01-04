سو-34 روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا بقنبلة موجهة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكرانيا باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا في منطقة العملية الخاصة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

يشار إلى أنه قبل الطلعة الجوية، تلقى الطاقم إحداثيات حول موقع مركز قيادة العدو، ثم أقلعت طائرة من طراز"سو-34" من مطار التمركز برفقة مقاتلة من طراز "سو-35"، وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المجموعة بأكملها بنجاح إلى المطار، وأكدت وسائل الاستطلاع أن الهدف قد أصيب بنجاح.

وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، وضع قنابل جوية تحت أجنحة الطائرات القاذفة قبل إقلاعها، وتظهر أيضا طائرة تقلع وتحلق فوق السحب. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لحظة انفصال القنبلة الجوية، وكذلك عودة الطائرة "سو-34" إلى المطار.