محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

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زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مطرانية فاقوس، اليوم الخميس؛ لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشارك في الزيارة المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وممثلين عن الأوقاف والأزهر ورجال الدين الإسلامي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وزوال هذه الأزمة وتحقيق الأمن والسلام.

وأكد محافظ الشرقية، أن مصر بمسلميها ومسيحيها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجا للتسامح والتعايش بين أبنائها.