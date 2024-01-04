خالد مشعل: طريق الشهادة هو خيار القيادة كما هو خيار الجنود

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، على اغتيال القيادي صالح العاروري، منذ يومين، في ضاحية بيروت الجنوبية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمة له منذ قليل: «الحديث في مقام الشهادة والشهداء له لغته وأجواؤه الخاصة، فالشهادة لها مرتبة عظيمة مع الأنبياء والصديقين، فالشهداء نخبة عظيمة»، معقبا: «الشهيد الراحل صالح العاروري شارك في تأسيس كتائب القسام، وبذلك روحه وجهده في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال».

وأوضح أن القيادي الراحل تحلى بالتفاني والإصرار ويعيش روح الجهاد والمقاومة وخدمة أشقائه في الداخل، وترك بصمات كثيرة يشهد لها الجميع.

وتابع: «استشهاد هؤلاء السبعة من أبناء فلسطين وأبناء لبنان، الله أعطاهم شرفا عظيما أن يكونوا في قلب معركة طوفان الأقصى أن يكونوا مع إخوانهم في غزة التي تصنع ملحمة تاريخية، هم جزء منها وكذلك من معركة القدس والأقصى وفلسطين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

وأكد أن استشهاد القادة السبعة يثبت أن طريق الشهادة هو خيار القيادة كما هو خيار الجنود على أحد سواء ولا أحد يتخلف عنه بل هو مطلبهم وغايتهم ويستعدون له، ويثبت أن تعامل عناصر الجهاد والمقاومة على أنه أمنية يتطلعون إليها بالإخلاص وتمحيص النية والدعاء، وكذلك بمواصلة الطريق حتى آخر نفس.