كيف تناول الإعلام الفرنسي مساعى إسرائيل لتهجير فلسطينيين من غزة إلى الكونغو؟

استعرضت وسائل الإعلام الفرنسية، دور السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل للترويج لخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، حيث سلطت الضوء على التقارير المتعلقة بمساع تل أبيب لتهجير فلسطينيين إلى الكونغو الديمقراطية.



وذكرت مجلة "فايناسيال أفريك" الفرنسية، إن الكونغوليين الذين شهدت بلادهم انتخابات رئاسية جرت في هدوء نسبي قبل نحو أسبوع، مدعوون رغماً عنهم إلى الاهتمام بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأوضحت المجلة أن هناك أصوات قريبة من اليمين المتطرف الإسرائيلي ترى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أرضًا لإعادة توطين سكان قطاع غزة، مقابل تلقيها ملايين الدولارات.



من جهتها، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن ما اسمته بالتهجير "الطوعي" للفلسطينيين من غزة يتحول ببطء إلى سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن مسئول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل أثارت الموضوع مع العديد من الدول التي من المحتمل أن تقوم بدمجهم.



وكشف موقع "زمان يسرائيل" العبري، وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يناقش، بعيدا عن الأنظار، مع الكونغو قبول آلاف المهجرين من غزة. وسيتحدث أيضًا مع الدول الأخرى لبحث تلك المسألة.



- اتصالات سرية



وفي نوفمبر الماضي، أكدت جيلا جمليئيل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، أن الدول، بدلاً من تمويل إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن يركزوا أكثر على تمويل تكاليف إعادة توطين المدنيين الفلسطينيين من أجل المساعدة في "بناء حياة جديدة"، في بلدهم المضيف المستقبلي، بحسب صحيفة "ليز إيكو" الفرنسية.



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن العديد من أعضاء حزب الليكود، "حزب نتنياهو"، يقومون بحملات تروج لهذا السيناريو ما بعد الحرب.



وقال مصدر في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن ​​"الكونغو ستحرص على الترحيب بالمهاجرين ونحن نجري محادثات مع آخرين"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.



ويوم الاثنين الماضي، قال نتنياهو في اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى.



وأضاف: "مشكلتنا هي العثور على دول ترغب في دمج سكان غزة ونحن نعمل على ذلك".



ثم رد على أحد أعضاء البرلمان من حزب الليكود، الذي أكد أن "العالم يتحدث بالفعل عن إمكانيات الهجرة الطوعية"، على الرغم من أن هذه الفكرة رفضها المجتمع الدولي بشدة.



ومن بين الأكثر حماسا للفكرة بيتسلئيل سموتريش، وزير المالية وزعيم حزب يميني متطرف، الذي يقترح تشجيع ما اسماه بـ"الهجرة الطوعية" لجميع الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.



كما اقترح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "تعبئة العالم لتعزيز اندماجهم (سكان غزة) في بلدان أخرى وإنشاء مستوطنات يهودية في غزة".



- استنكار دولي



وبينما يؤيد العديد من الوزراء الإسرائيليين هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة واستئناف الاستعمار في هذه المنطقة بعد الحرب، فإن ذلك الأمر يثير استنكارا دوليا قويا، بحسب "ليزإيكو".



وفي باريس، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، التصريحات "الاستفزازية" لوزراء إسرائيليين الداعية إلى "هجرة" سكان قطاع غزة وإعادة بناء المستعمرات على هذه الأراضي الفلسطينية.



كما نددت وزارة الخارجية الأمريكية بـ"الخطابات التحريضية وغير المسئولة"، وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: إن "هذا الخطاب تحريضي وغير مسئول"، مذكراً بالموقف الأمريكي "الواضح والثابت الذي لا لبس فيه"، والذي بموجبه "غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية، دون سيطرة حماس".



- إعادة الاستعمار



من جهتها، رأت صحيفة "ليز إيكو" الفرنسية أن الهدف النهائي هو إعادة استعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "في عام 2005، قام أرييل شارون، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بإخلاء قطاع غزة بالكامل وتفكيك 21 مستوطنة منتشرة في هذه المنطقة حيث يقيم 8 آلاف مستوطن إسرائيلي .



وأضافت: "وقد أثار هذا القرار في بعض الأحيان مظاهرات عنيفة من قبل اليمين الديني القومي المتطرف، الموجود الآن بقوة داخل الحكومة، والذي يريد إصلاح ما يصفه بـ"الخطأ التاريخي" بأي ثمن.



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن الحرب الحالية في قطاع غزة، والتي اندلعت في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، توفر لهؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي فرصة للأمل، خاصة أنه وفقا لاستطلاع حديث، فإن 30% من الإسرائيليين يؤيدون العودة إلى المستوطنات في قطاع غزة.



وأشارت "ليز إيكو" إلى أن الشيء الوحيد المؤكد، أن نتنياهو ينوي فرض وجود عسكري دائم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، على طول الحدود البالغة 14 كيلومترا بين جنوب هذه المنطقة، وعلى شكل شريط أمني يبلغ عرضه كيلومترا واحدا تقريبا على طوله، مع الضغط مالياً على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى حد الإفلاس.