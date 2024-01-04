وسائل إعلام عراقية: مقتل قيادي كبير في قصف لمقار الحشد الشعبي في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن قصفا جويا استهدف مقارا أمنية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم، عن مصادر أمنية قولها، إن قصفا صاروخيا استهدف مقرا أمنيا تابعا لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، مؤكدة مقتل قيادي كبير في القصف.

وقال مصدر في الحشد الشعبي، إن القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية.

ووفق الموقع، طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف في بغداد.