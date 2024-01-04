حماس تدعو لمنع ترحيل مئات الفلسطينيين من القدس قسريا

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى منع ترحيل مئات الفلسطينيين من مدينة القدس "بشكل قسري".



وقالت الحركة في بيان، إن تلك المؤسسات مطالبة بـ"الوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 عن بيوتهم وبلداتهم".



واعتبرت هذه الخطوة "تنفيذا لمخطط تهجير قسري وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وناشدت بضرورة اتخاذ "إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب والأرض والمقدسات".



وفي وقت سابق الخميس، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيل تستعد لترحيل مئات المواطنين العرب وسكان من مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بزعم "دعمهم للإرهاب".



ويبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل نحو مليونين، أي 21 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و727 ألف نسمة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في أبريل الماضي.



وقالت الإذاعة إن هذه "الخطوة تأتي من خلال تنفيذ تعديل قانون المواطنة الصادر في فبراير الماضي".