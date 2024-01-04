الرئيس التونسي: حرب الإبادة في غزة تستهدف وجود شعب بأكمله

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ نحو ثلاثة أشهر مع سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

وقال سعيد، في لقائه بوزير الخارجية نبيل عمار عبر فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "حرب الإبادة التي تتواصل تحت أنظار العالم لا تستهدف فصيلا أو حركة بل تستهدف وجود شعب بأكمله".

وتخوض إسرائيل حملة عسكرية مستعينة بقصف جوي مكثف على قطاع غزة ردا على هجوم لمقاتلي حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي أوقع أكثر من 1200 قتيل.

وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية حتى اليوم في سقوط أكثر من 22 ألفا و300 قتيل، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى سبعة آلاف مفقود، وأكثر من 57 ألفا و200 جريح، وفق آخر تحديث نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

كما دفعت الحرب مليون فلسطيني للنزوح إلى جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.

وقال الرئيس قيس سعيد: "لن يقدر الكيان الصهيوني على تحقيق أي إنجاز ميداني، وتعمد بعد أن عجز عن مواجهة المقاومة في الميدان على الاغتيالات وهو دأبها منذ زمن بعيد، والأدلة في هذا السياق كثيرة ومعروفة".

وقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وستة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزلا في بيروت.

واتهم حزب الله اللبناني وحركة حماس جهاز المخابرات الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال.