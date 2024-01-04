منذ أكثر من 15 عاماً وتحديدا منذ عام 2008 انفصل نادي الزمالك عن المدرسة الهولندية في التدريب، برحيل رود كرول المدير الفني الذي ودع الفارس الأبيض خير وداع بحصوله على لقب بطولة كأس مصر، البطولة الوحيدة للزمالك في سنوات عجاف.

كرول الذي قاد الزمالك لمدة موسم واحد، ربما تعود مدرسته التدريبية إلى القلعة البيضاء من جديد بعدما ترشح اسم مواطنه جون فان دين بروم لتولي القيادة الفنية.

فان دين بروم صاحب الـ 57 عاما، لعب في فترة التسعينات لأندية هولندية مثل آياكس وفيتيس ودي جرافشاب وخاض تجربة تركية وحيدة كانت مع نادي اسطنبول سبور.

على المستوى التدريبي تولى فان دين بروم قيادة عدة أندية بدءا من شباب آياكس تحت 21 عاما، وآبيلدورن ثم آدو دين هاج وفيتيس وأندرلخت البلجيكي، أما تجربته العربية الوحيدة فكانت مع نادي التعاون السعودي في 2022 لكنها لم تدم طويلا حيث قاده في 7 مباريات فقط أغلبها في دوري أبطال آسيا لكن إجمالا فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 4 مرات، ما عجل برحيله عن النادي.

يميل هذا المدرب للكرة ذات الطابع الهجومي ويعتمد بشكل كبير على طريقة لعب 4-2-3-1 بمشتقاتها.