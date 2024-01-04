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صحيفة إيرانية تحمل إسرائيل مسؤولية تفجيرات كرمان

د ب أ
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 12:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 12:54 م

ألقى مقال افتتاحي في صحيفة "كيهان" المحسوبة على التيار المحافظ المتشدد في إيران باللائمة على إسرائيل في الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات بالقرب من مقبرة اللواء الإيراني قاسم سليماني في الذكرى الرابعة لاغتياله على يد الولايات المتحدة.

وجاء في الافتتاحية اليوم الخميس، أن هناك الكثير من الأسباب لافتراض أن الصهاينة متورطون في التفجيرات الإرهابية.

وطالب المقال بانتقام سريع محذرا من إن الفشل في الرد يمكن أن يؤدي إلى هجمات أخرى وربما في العاصمة طهران.

وأبدت القيادة الإيرانية، رد فعل حذر بعد التفجيرات التي وقعت في مدينة كرمان أمس الأربعاء، وتجنبت إلقاء اللوم.

وفي واشنطن، رفضت وزارة الخارجية المزاعم القائلة بأن الولايات المتحدة ضالعة في الهجوم.

قالت إنه لا يوجد سبب لاعتقاد أن إسرائيل تقف وراءه أيضا.

وفي ذكرى مقتل اللواء سليماني، وقع انفجاران ضخمان في مسقط رأسه كرمان، حيث تجمع الأهالي لإحياء ذكراه بالقرب من مرقده. ولقي 84 شخصا على الأقل حتفهم.

وكان سليماني قتل في هجوم بمسيرة أمريكية في العراق في 2020.

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