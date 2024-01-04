محافظ القليوبية يتفقد مشروع ممشى أهل مصر في بنها

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها؛ لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها.

واستهل المحافظ، الجولة بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله ٦٥٠ مترا وعرضه ١٨ مترا بعد التوسعة بتكلفة إجمالية ٧ ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية.

كما تفقدَ المحافظ، أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل، والذي يبلُغ طوله ٨٠٠ متر بعرض ٨ أمتار بعد التوسعة بتكلفة ٥ ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وقد تم الانتهاء من توسعة الطريق وعمل التربة الزلطية وفرد طبقة السن تمهيداً لرش مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية.

يُذكر أن شارع الترعة يربط شارع كلية التجارة بشارع ٨ بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشددَّ المحافظ، خلال جولته على ضرورة دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من كفائتها وإصلاح التالف منها، مع زراعة أشجار بنوع موحد على إمتداد الطريق لعودة الشكل الجمالي للمدينة مع مراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات المُتعاقد عليها.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها قطاع «ج» والتي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 مترا بعرض 6 – 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدخل معدية بطا والذي تم تطويره ليصبح مدخلا حضاريا وآمنا يليق بالمواطنين، حيث تم إنشاء سلالم بالرخام للنزول ورامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء مقاعد انتظار ورصف المحيط بالكامل ببلاط الانترلوك وتركيب كشافات إنارة وعمل لاند سكيب ومسطحات خضراء وتشجير بمدخل المعدية.

ووجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه وأماكن للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة.

وأضاف أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسا حضاريا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط، وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك لجميع الناس.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع فريد ندا بمدينة بنها حيث تفقد أعمال إنشاء نافورة أمام نقطه الارتكاز الأمني بمنطقة أتريب، موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للرخام المستخدم ودفع الأعمال للانتهاء منها ضمن أعمال تطوير وتجميل شوارع مدينة بنها.