مولر : أتمنى أن تكون يورو 2024 بنفس سحر مونديال 2006

يأمل توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا أن تكون بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) في ألمانيا، بنفس القدر من السحر الذي واكب كأس العالم 2006 التي استضافتها بلاده، وأن تظهر الماكينات بنفس القوة التي ظهرت بها في تلك النسخة من المونديال.

وقال مولر "سيكون من الرائع لو نجحنا كأمة في التطلع لهذه البطولة الرائعة لكرة القدم في بلادنا"، في إشارة إلى يورو 2024 التي تقام خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 14يوليو

وأضاف "لدينا الفرصة لتقديم أنفسنا كمضيفين رائعين، ونحتفل بعيد رائع حقا لكرة القدم سويا".

ولا تعول جماهير كرة القدم في ألمانيا كثيرا على المنتخب الوطني في ضوء تراجع النتائج في البطولات الكبرى الأخيرة، بالإضافة إلى أن الفريق فاز ثلاث مرات فقط خلال 11 مباراة خاضها في 2023.

واعرب مولر نجم بايرن ميونخ عن أمله في ان تسير الأمور كما حدث في مونديال 2006 حينما بلغ منتخب ألمانيا المربع الذهبي.

وأشار "ربما يمكننا ان نبدأ البطولة بشكل إيجابي مثل 2006، ثم ننضج من خلال دعم الشعب الألماني"، واصفا مونديال 2006 بأنه "ساحر حقا".

ويتواجد مولر صاحب الـ126 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا كما جدد عقده مؤخرا مع بايرن ميونخ حتى 2025.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 34 عاما "الأمر بمثابة تجربة تحرير بالنسبة لي، بأن مستقبلي الرياضي واضح بالفعل، وأن بإمكاني التركيز فقط على كرة القدم، أحب المنافسة والرغبة في الفوز بمثل القوة التي اعتدنا عليها".

كما سيكون هناك مصدر تحفيز أخر لمولر حيث تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2025 على ملعب بايرن ميونخ، وهو نفس الملعب الذي خسر عليه الفريق المباراة النهائية لنسخة 2012 على يد تشيلسي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.