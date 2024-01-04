صحف أمريكية: زيادة التوترات ترفع الطلب على الصواريخ والأسلحة المعقدة

تقترب دفاتر الطلبيات لأكبر شركات الدفاع في العالم من مستويات قياسية بعد نموها بأكثر من 10% في عامين فقط بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.

وخلص تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" لـ15 مجموعة دفاعية بما في ذلك أكبر المقاولين الأمريكيين، "BAE Systems" البريطانية وشركة "Hanwha "Aerospace الكورية الجنوبية، إلى أنه في نهاية عام 2022 - أحدث بيانات العام بأكمله المتاحة - كانت قيمة إجمالي الطلبات المتراكمة لديهم 777.6 مليار دولار، ارتفاعا من 701.2 مليار دولار قبل عامين.

واستمر زخم هذا الاتجاه حتى عام 2023 في الأشهر الستة الأولى من هذا العام - أحدث البيانات المتاحة - بلغ إجمالي الطلبيات المتراكمة في هذه الشركات 764 مليار دولار؛ ما أدى إلى تضخم خط أعمالها المستقبلي مع استمرار الحكومات في تقديم الطلبات.

وقد حفز الإنفاق المستدام اهتمام المستثمرين بالقطاع.

وارتفع مؤشر "MSCI" العالمي لأسهم الصناعة بنسبة 25 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وارتفع مؤشر ستوكس لأسهم شركات الطيران والدفاع في أوروبا بأكثر من 50% خلال الفترة نفسها.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الصراعات العالمية والتهديدات المتزايدة أدت إلى زيادة الطلب على الصواريخ والطائرات والغواصات وأنظمة الأسلحة المعقدة الأخرى، لكن المنتجين يعانون من سلاسل التوريد والتوظيف.