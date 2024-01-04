كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن سبب رفض مصر الانضمام لتحالف «حارس الازدهار» بقيادة أمريكية؛ من أجل التصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأوضح خلال حوار خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر ترفض الانضمام لأي تحالفات عسكرية وآخرها «حارس الازدهار»، لأنه من الوارد دخول أي أسطول بحري تابع لدول هذا التحالف إلى الموانئ المصرية، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن مصر لا تشارك في مثل هذه التحالفات العسكرية، ولكنها مشاركة في القوة المشتركة (153) الموجودة بالبحر الأحمر، لحماية الملاحة البحرية هناك، موضحا أنها قوة متعددة الجنسيات والقوات.

وأشار إلى أن طهران أدخلت مدمرة إيرانية بالبحر الأحمر، من باب استعراض قوتها العسكرية فقط، ولكن لن تستطيع ضرب أي هدف في ظل التواجد الأمريكي الأوروبي، منوها بأن عسكرة البحر الأحمر تعطي أمانا أكثر للسفن العابرة من خلاله.

وتوقع أن تشهد الأوضاع في الأحمر الأحمر هدوءا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر كان لها أثر واضح على العالم كله، خاصًة وأن 40% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس.

يذكر أن العديد من الشركات العالمية، أعلنت وقف نقل الشحن عبر البحر الأحمر، في أعقاب هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية، في إطار دعم الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ورغم أن الحوثيين حددوا هوية السفن المستهدفة، أي الإسرائيلية أو التي تحمل شحنات متوجهة إلى إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة شكلت تحالفا دوليا لحماية السفن في البحر الأحمر.

ورفضت عدة دول الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ومن بينها إسبانيا وفرنسا.