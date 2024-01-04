محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحليل التكلفة المالية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات ندوة حول الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحليل التكلفة المالية، بقاعة اللواء مصطفى كامل بالديوان العام، في إطار الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بالديوان العام والأحياء لتنمية مهاراتهم العملية وتطوير مستوى الأداء.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس شكري حسين استشاري التطوير المؤسسي لإدارة المخلفات الصلبة، والمحاضر الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وإدارة المخلفات بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد، لمحاور الندوة والتي تحدثت عن ٱليات إقامة المدافن الصحية في المحافظات و اشتراطاتها، وكيفية سير العمل داخل المصانع المسئولة عن المخلفات الصلبة بالشكل الذي يحقق تعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات الصلبة ويحقق الربح المناسب للمستثمر الجاد، حيث قدم المحاضرة الدكتور عبده محمدين، مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالندوة ومحاورها، مؤكدا حرصه على توفير العديد من الدورات والندوات التثقيفية للعاملين بالديوان العام والأحياء، لتطوير أسلوب العمل و الأداء، وتنمية مهاراتهم العملية، متطرقا للحديث عن تجربة محافظة بورسعيد في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

وقال المحافظ، إن محافظة بورسعيد من المحافظات المميزة في إدارة المخلفات الصلبة و تعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها بورسعيد مؤخرا ساهمت في جذب العديد من المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية العملاقة والتي كان منها إقامة مجمعات لإدارة المخلفات والاستفادة منها.