الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي للتحرك لتحسين أوضاع السودان

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تحسين الأوضاع في السودان.

وأوضح جريفيث، في بيان الخميس، أن الوضع في السودان يتدهور تدريجياً وأن هذا الوضع أصبح غير قابل للاستمرار، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الحرب في السودان تقترب من شهرها التاسع، وأن "السودان في تراجع مستمر".

وذكر أنه مع انتشار الصراع تتعمق معاناة السكان وتقل إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يدوم".

وشدد جريفيث، على أنه يجب على الدول المؤثرة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المدنيين في السودان.

ولفت إلى وجود نحو 25 مليون شخص في البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، داعياً أطراف الصراع إلى تسهيل عمليات إيصال المساعدات إلى المحتاجين.