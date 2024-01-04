جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من ألف جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الوحدة 669 للإنقاذ أجلت أكثر من ألف جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد جيش الاحتلال بإصابة 19 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما أعلن جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 991.



وفي ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة عبرية عن أن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسمياً كمعاقين.



وذكرت حينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير لها، أن "الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية.. أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.