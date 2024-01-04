بلغاريا تستبعد إرسال سفن حربية إلى التحالف بقيادة أمريكا في البحر الأحمر

ذكرت تقارير بلغارية، اليوم الخميس، أن البلاد استبعدت إرسال سفن حربية إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر ضد جماعة الحوثي باليمن.

ونقلت وكالة أنباء "بي تي إيه" الحكومية عن وزير الدفاع البلغاري، تودور تاجاريف، قوله إن بلاده لن تنشر سفنا أو قوات إلى اليمن.

وأضاف تاجاريف: "لا يمكننا المشاركة في مثل هذه العملية دون قرار برلماني"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت اسم "المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات"، الذي يضم عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان حينها: "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة"، مشيراً إلى أن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان، ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل.