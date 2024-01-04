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أعرب محمد عواد حارس مرمى الزمالك أنه يحترم قرار البرتغالي روي فيتوريا باستبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي تستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" أحترم وجهة نظر فيتوريا في اختياراته الفنية رغم أنني لا أعلم سبب استبعادي من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا لا توجد مشكلة بيننا وربما هناك كواليس لا أعرفها".

أضاف:" هذا نصيبي بغيابي عن أمم إفريقيا أشعر أنني غير محظوظ مع منتخب مصر، كانت هناك بطولات كثيرة كان من المفترض أن أشارك بها".

أكمل:" صدمة استبعادي عن المنتخب في كأس العالم 2018 كانت أكبر من غيابي عن أمم إفريقيا 2023 لأنني في هذا الوقت كنت أقدم أفضل عروضي".

واصل:" أعبر عن غضبي من خلال السوشيال ميديا لأنني لا أجد طريقة أخرى وبعدها أشعر بالراحة".

تابع:" أتمنى التوفيق للمنتخب والحصول على اللقب لأنه لا يصح ألا يحقق لاعب عالمي مثل محمد صلاح أي بطولة مع المنتخب".

أردف:" انضمام محمد صبحي؟ هذا نصيبه حارس صغير وله مستقبل كبير ".

أتم:"لا أفكر في الاعتزال الدولي، وأؤمن أن الله لن يضيع تعبي ومجهودي".