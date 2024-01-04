الأول، ولد يوم 31 ديسمبر الحادية عشر مساء و48 دقيقة، والثاني منتصف الليل و28 دقيقة، توأمان يولدان بفارق 40 دقيقة، ولكن علي عامين، والمثير للدهشة أن والد الأطفال ولد أيضًا في 31 ديسمبر.. فما القصة؟

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن شقيقان توأمان لكنهما ولدا في أيام مختلفة وخاصة في سنوات مختلفة، اسماهما عزرا وحزقيال، وُلدا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، بفارق 40 دقيقة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن عزرا وُلد أولاً في الساعة 11:48 مساءً في ليلة 31 ديسمبر 2023، وولد شقيقه حزقيال في الساعة 12:28 صباحًا في يوم رأس السنة الميلادية، 1 يناير 2024.

وفقًا لما نشره المستشفى الذي ولدوا فيه على إنستجرام، فإن الأطفال لديهم أخ أكبر سيبلغ الثالثة من عمره يوم الأربعاء 3 يناير.

وفي صدفة مفاجئة، وُلد والد الأطفال، بيلي همفري، في 31 ديسمبر.

وقال والد التوأمان لشبكة فوكس نيوز: "كم هو غريب ورائع أن لدينا الآن هذه اللحظة لنتشاركها"، مضيفاً: "لدي شعور بأن الأعمال الورقية ستكون الأصعب".

وتابع:"إذا أخبرت أحداً أن لديك توأمان، فسوف يرغب في كتابة تاريخ ميلادهما نفس التاريخ. لكن لا، لقد ولدوا أيضاً في أيام مختلفة في سنوات مختلفة"؟.

وأضافت إيف، والدة الطفلين، وهي سعيدة أيضاً بأن لديها قصة فريدة ترويها لأطفالها: "سيقولون إنهما توأمان، وسيقولون إنك تكذبين".